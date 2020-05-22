2020-05-22T09:57:38+03:00
Общество

"Настоящая богиня": Виктория Лопырева украсила журнал Vogue

Блондинка поразила поклонников эффектным нарядом [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Виктория Лопырева часто снимается в фотосессиях. Фото: Instagaram Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева часто снимается в фотосессиях. Фото: Instagaram Виктория Лопырева
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Обладательница титула "Мисс Россия" и посол FIFA-2018 ростовская красавица Виктория Лопырева появилась на обложке журнала Vogue. Эффектным снимком модель поделилась в Instagram.

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Виктория Лопырева украсила Vogue
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Съемки прошли в розовом платье сирийского модельера Rami Al Ali. Он создает потрясающей красоты дорогие наряды из легких летящих тканей,фишкой которых являются необычные формы и украшения из цветов. В таком наряде Виктория кажется еще прекраснее.

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Модель показала платье Rami Al Ali
9227 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многочисленные поклонники Виктории засыпали ее комплиментами: "Платье действительно смотрится на вас очень красиво, вы выглядите, как принцесса в нём", "Какая вы обворожительная, просто загляденье,платье этой фирмы восторг,это некое творение искусства", "Красива ты не только внешне, прелестна и твоя душа", "Настоящая богиня", "Образ просто невероятный, вы действительно прекрасны, как всегда, не могу налюбоваться вами".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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