2020-05-22T10:21:34+03:00
Общество

Вывозной рейс туристов из Гоа прибудет в Ростов на сутки раньше

Прибывшие пассажиры отправятся на каратнтин
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В аэропорту прибывшим измерят температуру и оценят состояние здоровьяВ аэропорту прибывшим измерят температуру и оценят состояние здоровьяФото: Михаил ФРОЛОВ
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В аэропорту Платов встретят туристов вывозного рейса из Индии. Как сообщает Минкомсвязи РФ, самолет прилетит в субботу, 24 числа.

-Рейс №SVR3608 и рейс №SVR3618 будут совмещены. Вылет рейса SVR3618 состоится 23 мая по маршруту Гоа - Ростов-на-Дону - Уфа (время уточняется). Все, кто был ранее зарегистрирован, автоматически попадают на этот рейс, - рассказали в ведомстве.

В донской столице в середине мая в Ростове встретили вывозной рейс из Гоа. В аэропорт прилетели 14 жителей донского региона. Все прибывшие туристы в течение двух недель обязаны соблюдать карантин и не выходить из дома. В случае появления симптомов заболевания следует немедленно звонить в скорую и сообщить о тревожных симптомах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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