2020-05-22T11:08:46+03:00
Общество

Альфа-Банк отменил рекламную кампанию и будет платить клиентам за продвижение Альфа-Карты

Материал предоставлен пресс-службой Альфа-Банка
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Фото: предоставлено пресс-службой Альфа-БанкаФото: предоставлено пресс-службой Альфа-Банка
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Альфа-Банк запустил новый проект по продвижению дебетовых карт «Заработайте на Альфа-Банке». Вместо затрат на производство и размещение рекламы Альфа-Карты банк будет платить клиентам за рекомендации.

- Мы решили отказаться от масштабной рекламы дебетовых карт, а сэкономленные деньги отдать клиентам. Они смогут порекомендовать друзьям наш банк и заработать на этом. Пусть это и небольшая, но антикризисная поддержка, — прокомментировал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

По условиям проекта клиент Альфа-Банка может порекомендовать друзьям свой банк и отправить им ссылку для оформления бесплатной дебетовой Альфа-Карты. Как только друг совершит первую покупку, оба получат по 500 рублей, а также примут участие в ежемесячном розыгрыше 100 000 рублей. Выигрыш выплачивается и клиенту, и его другу: по 100 000 рублей каждому. Те, у кого еще нет дебетовой карты, могут оформить Альфа-Карту Visa на промо-странице — и получить 500 рублей после первой покупки.

Узнать подробности и начать зарабатывать на рекомендациях можно на странице https://alfabank.ru/lp/retail/friends/

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