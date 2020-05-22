Перешли в онлайн: в Ростовской области состоялась конференция Бюро медико-социальной экспертизы и организаций инвалидов

22 Май 2020 2020-05-22T11:34:23+03:00

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В Ростовской области из-за распространения коронавирусной инфекции второй месяц в заочной форме устанавливают и продлевают инвалидность. Учитывая, что алгоритм процедуры в таком масштабе отрабатывается впервые, сотрудники Бюро медико-социальной экспертизы пригласили в онлайн - на видеоконференцию - представителей четырех общественных организаций инвалидов и ОНФ в Ростовской области, чтобы обсудить актуальные вопросы.

- Уже свыше 2200 гражданам была продлена инвалидность заочно, а более 6500 жителей прошли упрощенную медико-социальную экспертизу по направлениям на МСЭ, - пояснил во время видеоконференции замруководителя регионального Бюро медико-социальной экспертизы Андрей Пайков.

Отвечая на вопросы участников видеоконференции (как оказалось, чаще всего людей волнует установление инвалидности впервые и реабилитация детей-инвалидов), Андрей Пайков подчеркнул, что процедура полностью исключает необходимость гражданам с ограничениями по здоровью совершать поездку и посещать учреждение.

Что касается установления инвалидности впервые, то оформление также носит заочный характер. В этом случае надо получить направление на медико-социальную экспертизу. Заочная схема распространяется и на реабилитационные мероприятия.

ВАЖНО!

В ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России работает горячая линия для граждан: 8 (863) 210-29-11или 8 (863) 210-29-64 (пн-пт: с 9:00 до 16:30). Жители Ростовской области также могут направлять свои обращения почтой по адресу: г. Доломановский, д.60, через официальный сайт (www.61.gbmse.ru) или на электронный адрес Бюро (e-mail: gbmse61@fbmse.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU