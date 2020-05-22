2020-05-22T11:34:23+03:00
Общество

Перешли в онлайн: в Ростовской области состоялась конференция Бюро медико-социальной экспертизы и организаций инвалидов

В повестке дня были актуальные вопросы заочного проведения экспертизы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Актуальные вопросы установления и продления инвалидности обсудили в онлайн формате. Фото: пресс-служба Бюро медико-социальной экспертизы Ростовской областиАктуальные вопросы установления и продления инвалидности обсудили в онлайн формате. Фото: пресс-служба Бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области
Изменить размер текста:

В Ростовской области из-за распространения коронавирусной инфекции второй месяц в заочной форме устанавливают и продлевают инвалидность. Учитывая, что алгоритм процедуры в таком масштабе отрабатывается впервые, сотрудники Бюро медико-социальной экспертизы пригласили в онлайн - на видеоконференцию - представителей четырех общественных организаций инвалидов и ОНФ в Ростовской области, чтобы обсудить актуальные вопросы.

- Уже свыше 2200 гражданам была продлена инвалидность заочно, а более 6500 жителей прошли упрощенную медико-социальную экспертизу по направлениям на МСЭ, - пояснил во время видеоконференции замруководителя регионального Бюро медико-социальной экспертизы Андрей Пайков.

Отвечая на вопросы участников видеоконференции (как оказалось, чаще всего людей волнует установление инвалидности впервые и реабилитация детей-инвалидов), Андрей Пайков подчеркнул, что процедура полностью исключает необходимость гражданам с ограничениями по здоровью совершать поездку и посещать учреждение.

Что касается установления инвалидности впервые, то оформление также носит заочный характер. В этом случае надо получить направление на медико-социальную экспертизу. Заочная схема распространяется и на реабилитационные мероприятия.

ВАЖНО!

В ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России работает горячая линия для граждан: 8 (863) 210-29-11или 8 (863) 210-29-64 (пн-пт: с 9:00 до 16:30). Жители Ростовской области также могут направлять свои обращения почтой по адресу: г. Доломановский, д.60, через официальный сайт (www.61.gbmse.ru) или на электронный адрес Бюро (e-mail: gbmse61@fbmse.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор ГК «Чистый город» напоминает о возможности платить за услугу по вывозу ТКО без комиссии
Первым в России фонды ответственного инвестирования запустил ВТБ
В Ростовской области осудят мужчину за нападение его собак на участкового
Перешли в онлайн: в Ростовской области состоялась конференция Бюро медико-социальной экспертизы и организаций инвалидов
Альфа-Банк отменил рекламную кампанию и будет платить клиентам за продвижение Альфа-Карты
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Вывозной рейс туристов из Гоа прибудет в Ростов на сутки раньше
"Настоящая богиня": Виктория Лопырева украсила журнал Vogue
Нарушителей "масочного" режима стали высаживать из общественного транспорта
В донской столице выкупят земли для расширения улицы Малиновского
Последний звонок для ростовских 11-классников "прозвенит" онлайн
В Ростове закрылось на карантин отделение патологии беременности в НИИАПе
В Ростове пост прокурора Советского района занял Александр Ищенко
В Ростовской области назначили нового начальника Погрануправления ФСБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: где и когда сдать анализ на антитела