В Ростовской области осудят мужчину за нападение его собак на участкового
В применении насилия к представителю власти подозревают мужчину, натравившего своих собак на участкового в Веселовском районе Ростовской области.
По материалам дела, в дом к дончанину пришел сотру ник правоохранительных органов и представитель местной администрации. Они принесли мужчине штраф за административное нарушение. Хозяин дома натравил на участкового двух собак. Полицейскому пришлось стрелять в рассвирепевших псов, чтобы отбиться.
- В результате произошедшего в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело, - отметили в прокуратуре района.
Вскоре владелец псов предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU