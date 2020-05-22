В Ростовской области осудят мужчину за нападение его собак на участкового

22 Май 2020 2020-05-22T11:31:06+03:00

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В применении насилия к представителю власти подозревают мужчину, натравившего своих собак на участкового в Веселовском районе Ростовской области.

По материалам дела, в дом к дончанину пришел сотру ник правоохранительных органов и представитель местной администрации. Они принесли мужчине штраф за административное нарушение. Хозяин дома натравил на участкового двух собак. Полицейскому пришлось стрелять в рассвирепевших псов, чтобы отбиться.

- В результате произошедшего в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело, - отметили в прокуратуре района.

Вскоре владелец псов предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU