Регоператор ГК «Чистый город» напоминает о возможности платить за услугу по вывозу ТКО без комиссии

22 Май 2020 2020-05-22T12:42:36+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО ГК «Чистый город» рассказывает дончанам, как оплатить услугу по вывозу твердых коммунальных отходов без лишних затрат на комиссию.

Самый безопасный и малозатратный способ оплаты коммунальной услуги в сегодняшних условиях – через онлайн сервисы Сбербанка, мобильное приложение, QR- код или путем подключения услуги «автоплатеж». Дистанционное проведение платежей позволяет экономить время и деньги, так как комиссия в данном случае с потребителей не взимается.

- Наиболее удобная опция при дистанционной оплате коммунальных платежей – это «автоплатеж», - рассказывает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова. – Подключив ее, не нужно беспокоиться о просрочке платежа и начислении пени. Выставленная к оплате сумма за вывоз отходов будет списываться автоматически в установленный вами день.

Для абонентов, которые получают квитанции от ООО «ГК «Чистый город», рекомендованная дата для оплаты через канал «автоплатеж» - 18 число. После подключения этой услуги, абоненту ежемесячно будут приходить смс оповещения с номера 900 об оплате.

При проведении безналичных платежей через удаленные каналы обслуживания - банкоматы или терминалы Сбербанка, - комиссия с абонентов также не взимается.

По словам Светланы Таможниковой, оплатить без комиссии коммунальную услугу в скором времени смогут не только владельцы карт Сбербанка, но и других банков. Такое соглашение уже достигнуто с рядом банков. Сегодня техническая возможность для этого разрабатывается на официальном сайте компании.

Без комиссии услугу можно оплатить и в отделениях «Почты России», эти расходы взял на себя Региональный оператор ГК «Чистый город».

Для сведения: комиссия удерживается с плательщиков только в исключительных случаях: при оплате через кассы ПАО Сбербанк и наличными денежными средствами через терминалы.