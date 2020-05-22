Веселая вдова: после смерти мужа на вечеринке с сухим льдом блогерша Диденко решила увеличить грудь

22 Май 2020 2020-05-22T14:56:29+03:00

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"Аптечный ревизорро" из Ростовской области - блогер Екатерина Диденко, во время празднования День рождения которой в конце февраля из-за реакции с сухим льдом умер ее муж и двое друзей, а несколько человек попали в больницу, кажется, оправилась после трагедии. В ее профиле в Instagram появились жизнерадостные фотографии, блогер избавилась от портретов бывшего супруга, развеяла его прах и решила изменить себя к лучшему.

didenko.katerina Блогер часто отвечает на вопросы о препаратах

Екатерина Диденко посчитала, что для счастья ей необходима силиконовая грудь. Новостью об увеличении бюста она по традиции поделилась в Instagram.

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- 25 мая у меня состоится плановая операция по увеличению груди.Маленькая грудь- это был мой комплекс с детства. Годам к 20 я перестала себя стесняться, начала любить себя, за что благодарна Валентину. Любить- любила, но мысли о пластике жили со мной долгие годы, - отметила она.

didenko.katerina 29! Один из немногих раз в жизни, когда праздную свой день рождения! Спасибо всем, кто уже поздравил Каждому ответить не могу- но просто знайте, мне очень приятно))) А кто ещё нет, жду поздравления в виде

По словам вдовы, операция необходима для того, чтобы ей вновь нравилось ее отражение в зеркале.

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- Мне сейчас жизненно необходимы положительные эмоции. Я не собираюсь делать 5 размер. Хоть после 2 ГВ она ни капли не обвисла- я просто хочу, чтоб она была, - подчеркнула блогерша.

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Часть подписчиков восприняли эти новости негативно и спросили о том, кто будет заниматься детьми, пока провизор будет восстанавливаться после операции. Екатерина ответила, что переложит заботы на друзей или наймет няню.

"У Вас муж умер, а вы не прошло и полгода бросились грудь делать и всем об этом рассказывать", "Зачем? Для кого? Ужас", "Вот такие мысли у девушки,которая трагически похоронила мужа 3(!) месяца назад...Вот оно наше время", "Лучше бы детям одежду купила новую", "Просто какое-то не уважение к его памяти", "Зачем это делать? Вы о муже совсем не помните", - высказывались люди.

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Впрочем, многие решение Екатерины одобрили и посоветовали продолжать радоваться жизни и не слушать злопыхателей.

ИСТОЧНИК KP.RU