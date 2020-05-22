В Ростове расследуют завышение цен на дезинфицирующие средства почти в 10 раз
В аптеках Ростовской области после выявления случая о повышении цен на дезсредства фактом заинтересовались в ФАС. Ведомство начало расследование о возможных ценовых сговорах на этот вид товаров по всей России.
Специалисты антимонопольной службы возбудили дело о необоснованном повышении цен на дезинфицирующее средство – раствор хлоргексидина. Цены на него выросли в девять раз.
По предварительной версии, увеличение произошло из-за сговора компаний в условиях распространения коронавирусной инфекции. Собственникам аптек грозит штраф в размере до 5% от вырученных средств.
В результате роста цен в торговых предприятиях Ростовской области стоимость проведения работ по дезинфекции помещений значительно выросли.
ИСТОЧНИК KP.RU