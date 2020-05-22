2020-05-22T15:56:48+03:00
Общество

В Ростове расследуют завышение цен на дезинфицирующие средства почти в 10 раз

Собственникам аптек грозит штраф
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Аптекам грозит крупный штраф. Фото: Архив КПАптекам грозит крупный штраф. Фото: Архив КП
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В аптеках Ростовской области после выявления случая о повышении цен на дезсредства фактом заинтересовались в ФАС. Ведомство начало расследование о возможных ценовых сговорах на этот вид товаров по всей России.

Специалисты антимонопольной службы возбудили дело о необоснованном повышении цен на дезинфицирующее средство – раствор хлоргексидина. Цены на него выросли в девять раз.

По предварительной версии, увеличение произошло из-за сговора компаний в условиях распространения коронавирусной инфекции. Собственникам аптек грозит штраф в размере до 5% от вырученных средств.

В результате роста цен в торговых предприятиях Ростовской области стоимость проведения работ по дезинфекции помещений значительно выросли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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