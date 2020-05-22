В Ростовской области от коронавируса умер 34-ый пациент
Власти донского региона сообщили об очередной смерти пациента от коронавирусом. Им оказался 69-летний мужчина из Таганрога.
- У заболевшего коронавирусом были хронические сердечно-сосудистые заболевания. Он поздно обратился к врачу, - рассказали в пресс-службе губернатора.
В Ростовской области погибли уже 34 человека. Сейчас в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 22 человека.
Всего в регионе выявлено уже более трех тысяч случаев смертельно опасного заболевания. Коэффициент распространения инфекции на 100 тысяч человек составляет 1,36. Вылечить от опасного вируса медики смогли уже 1111 дончан.
ИСТОЧНИК KP.RU