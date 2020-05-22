В Ростовской области от коронавируса умер 34-ый пациент

22 Май 2020 2020-05-22T16:05:46+03:00

Вылечить от опасного вируса медики смогли уже 1111 дончан Фото: Иван МАКЕЕВ

Медики не смогли спасти жизнь мужчине

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Власти донского региона сообщили об очередной смерти пациента от коронавирусом. Им оказался 69-летний мужчина из Таганрога.

- У заболевшего коронавирусом были хронические сердечно-сосудистые заболевания. Он поздно обратился к врачу, - рассказали в пресс-службе губернатора.

В Ростовской области погибли уже 34 человека. Сейчас в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 22 человека.

Всего в регионе выявлено уже более трех тысяч случаев смертельно опасного заболевания. Коэффициент распространения инфекции на 100 тысяч человек составляет 1,36. Вылечить от опасного вируса медики смогли уже 1111 дончан.

ИСТОЧНИК KP.RU