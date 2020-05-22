В ростовских онкологических центрах возобновилась госпиталиация пациентов

22 Май 2020 2020-05-22T16:20:55+03:00

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Жители и гости донского региона вновь могут попасть в Ростовский исследовательский центр онкологии. Медурежение возобновило госпитализацию во все отделения. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

- Всех посетителей медучреждения бесплатно тестируют на коронавирус, тесты обрабатываются в лаборатории вирусологии онкоцентра, - отмечено в сообщении ведомства.

Сттоит отметить, что в конце апреля в Ростовском онкологическом центре на 14-й Линии у четырех пациентов выявили COVID-19. На 14-ти дневный карантин закрывали только отделение нейроонкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU