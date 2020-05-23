В Новочеркасске при столкновении четырех машин пострадала девочка-пешеход

23 Май 2020 2020-05-23T11:18:25+03:00

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Накануне, 22 мая, в городе Новочеркасске произошла массовая авария. Известно, дорожное происшествие случилось около 11:30 на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Платовского. Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области, там столкнулись четыре автомобиля.

- По предварительным данным, 68-летний водитель за рулем «Хендай Крета» столкнулся с автомобилем «Киа Рио», который двигался в том же направлении, - добавили в ведомстве. - От удара последнюю по инерции отбросило на припаркованный автомобиль «Лада Гранта», а ее, в свою очередь, на припаркованный «Рено Логан».

Известно, что в момент столкновения, рядом с отечественной легковушкой находились мама и четырехлетняя девочка. Сообщается, что в результате происшествия малышка получила травмы. На скорой ее доставили в ближайшую больницу.

В настоящее время, по факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU