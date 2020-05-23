Житель Ростовской области, купив сим-карту, стал богаче на семь тысяч рублей

23 Май 2020 2020-05-23T11:33:56+03:00

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21-летний житель города Гуково купил сим-карту на свой мобильник. А когда установил онлайн-банк, то увидел, что тот привязан к его новому номеру телефона. Более того, на счету имеются и семь тысяч рублей. Не долго думая, молодой человек перевел эти деньги себе на счет, а потом быстро удалил мобильное приложение. Деньги счастливый владелец нового номера оперативно потратил, а потом за ним пришли люди в форме.

Как оказалось, жительнице соседнего города Новошахтинска, которой и принадлежали деньги, пришло смс-сообщение о списании суммы. Тогда она пришла в полицию писать заявление о краже, так как в банке только развели руками в ответ на ее обращение.

Теперь любителю шальных денег грозит реальный тюремный срок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». В донском главке добавили, что решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU