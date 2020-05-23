Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 24 пациента с covid-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: озвучили последние данные по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, по данным регионального пресс-центра, за сутки в нашей области число больных с подтвержденным диагнозом увеличилось на 353 человека. Таким образом суммарное число заболевших составляет 3417 человек.
Известно, что из-за опасного covid-19 умерли 34 человека. При этом 24 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии - на аппарате искусственной вентиляции легких. Также известно, что в стационарах ковидных госпиталей находятся 432 человека. При этом загруженность коечного фонда составляет чуть больше 16 процентов.
Всего же под медицинским наблюдением 8 188 дончан, львиная доля которых на самоизоляции по месту жительства.
При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышен почти вдвое - 1,7 при норме 1 процент. По словам главы региона, свою лепту в эту статистику внесла ситуация в Сальске.
Но есть и хорошие новости - выздоровели 1200 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU