2020-05-23T12:18:09+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 24 пациента с covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: за сутки число заболевших выросло на 353 человека
Ольга ГОПАЛО
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В стационарах ковидных госпиталей находятся 432 человека.В стационарах ковидных госпиталей находятся 432 человека.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: озвучили последние данные по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, по данным регионального пресс-центра, за сутки в нашей области число больных с подтвержденным диагнозом увеличилось на 353 человека. Таким образом суммарное число заболевших составляет 3417 человек.

Известно, что из-за опасного covid-19 умерли 34 человека. При этом 24 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии - на аппарате искусственной вентиляции легких. Также известно, что в стационарах ковидных госпиталей находятся 432 человека. При этом загруженность коечного фонда составляет чуть больше 16 процентов.

Всего же под медицинским наблюдением 8 188 дончан, львиная доля которых на самоизоляции по месту жительства.

При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышен почти вдвое - 1,7 при норме 1 процент. По словам главы региона, свою лепту в эту статистику внесла ситуация в Сальске.

Но есть и хорошие новости - выздоровели 1200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 24 пациента с covid-19
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