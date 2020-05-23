2020-05-23T13:05:14+03:00
Общество

Конфликт на дороге обошелся ростовчанину в 105 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы
Ольга ГОПАЛО
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Хозяин поврежденного иномарки оценил ущерб в 105 тысяч рублей.Хозяин поврежденного иномарки оценил ущерб в 105 тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
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В полицию города Ростова-на-Дону с заявлением пришел водитель Nissan Almer. Он рассказал, что его машина пострадала в результате дорожного конфликта. Он, по его словам, произошел в Советском районе донской столицы. Кто и кого подрезал, или что там произошло на самом деле, еще будут разбираться правоохранители. Но результат уже, как говорится, на лицо - у одной из машин разбиты боковое и задние стекла. Хозяин поврежденного иномарки оценил ущерб в 105 тысяч рублей.

Оказалось, что вредитель чужого имущества, второй участник перепалки, 35-летний мужчина. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Известно, что санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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