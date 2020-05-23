В Ростове-на-Дону торговый представитель увел у коллеги два дорогих мобильника

23 Май 2020 2020-05-23T17:22:14+03:00

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В центре Ростова-на-Дону произошла кража дорогих мобильных телефонов, причем прямо в магазине. Об этом сообщают донские полицейские, к которым в отдел поступило заявление о краже. Инцидент произошел в Ленинском районе донской столицы.

Как рассказали в донском главке, к ним обратился сотрудник одного из магазинов сотовой связи, который заявил о пропаже двух гаджетов. В итоге по горячим следам стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Предполагаемым преступником оказался торговый представитель компании по продаже сотовых.

По предварительным данным, тот пришел в салон с проверкой своей же продукции. 30-летний мужчина отвлек продавца подсчетом товара, а пока тот был занят, увел два дорогостоящих аппарата. После этого он попрощался и вышел из магазина.

Известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В этой компании он теперь будет вряд ли работать. Кроме того, ближайшие пару лет еще и может провести в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU