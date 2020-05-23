2020-05-23T17:27:12+03:00
Общество

Житель Таганрога лишился 280 тысяч рублей после разговора с сотрудником банка

Теперь злоумышленника ищут правоохранители
Ольга ГОПАЛО
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Теперь полицейские ищут и деньги, и мошенника.Теперь полицейские ищут и деньги, и мошенника.Фото: Ольга КОСТИНА
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В полицию Таганрога пришел местный житель, который рассказал, что у него пропала крупная сумма денег. По словам потерпевшего, он всего лишь поговорил с сотрудником своего банка, который предложил ему обезопасить счет, по которому в тот самый момент проходили некие сомнительные операции. А чтобы остановить злоумышленников, владелец банковской карты должен был назвать номер счета, а также код безопасности, который пришел ему смс-сообщением.

В итоге когда мужчина положил трубку, то узнал - кто-то списал все его 280 тысяч рублей, которые были на карте. И подумал, что мошенники оказались быстрее банкиров. Только в полиции обманутый клиент выяснил, что разговаривал не с сотрудником банка. Теперь злоумышленника ищут полицейские.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». В ведомстве напомнили, что настоящие банкиры никогда не запросят у вас информацию из смс или номер карты, поэтому стоит быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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