2020-05-25T09:43:27+03:00
Общество

В Ростовской области открылись непродовольственные магазины с товарами первой необходимости

Коронавирис не позволяет полностью снять отграничения
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Покупателям и продавцам нужно соблюдать меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Фото: Архив КППокупателям и продавцам нужно соблюдать меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 мая, в Ростовской области власти разрешили работать торговым объектам с непродовольственными товарами с соблюдением некоторых условий.

Согласно постановлению губернатора региона Василия Голубева №272, площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м. Магазин должен быть оборудован отдельным уличным входом. Эта условие машет возобновлению торговли в непродовольственных магазинах, расположенных в торговых центрах Ростовской области.

В торговых помещениях необходимо строго соблюдать меры по предотвращению заражения - носить маски, перчатки и расплачиваться преимущественно банковскими картами.

В пропаже должен быть хотя бы один товар должна из перечня товаров первой необходимости. Продавцы смогут реализовывать остальные непродовольственные товары, не входящие в указанный перечень.

Полностью снять ограничение, введенные из-за режима распространения опасной коронавирусной инфекции, пока не позволяет эпидемическая ситуация в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После ремонта в ростовском лицее № 20 сохранят количество учеников
В Ростовской области открылись непродовольственные магазины с товарами первой необходимости
Заживо погребенных собак удалось спасти в Ростове
В донской столице "оборотни в погонах" штрафовали ростовчан на улицах
Пострадавших около 300 человек: Ростовские эпидемиологи рассказали о вспышке коронавируса
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 25-31 мая 2020: дожди и жара
«Аж душа загорелась!»: Русская русалка в ультра-мини станцевала в спальне для поклонников
Житель Ростовской области после разговора с мошенником лишился 108 тысяч рублей
В Ростовской области мужчина похитил ноутбук у соседа
В Ростове-на-Дону после субботников вывезли 300 тонн мусора
В Ростовской области ищут 42-летнего мужчину
У ростовчанина угнали подержанную легковушку
«Замужние так себя не ведут!»: Подписчица раскритиковала Полину Диброву за снимок в купальнике
«Если вы есть, будьте первыми!»: «Мисс Россия» учит стихи на самоизоляции
В милом бикини и с розовым фламинго: Королева брасса Юлия Ефимова поделилась солнечным фото
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: за сутки составлены 826 протоколов о нарушении масочного режима
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровел 51 человек
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная МРОТ
В Зернограде при пожаре в частном доме погибли два человека
В Ростовской области водитель сгорел в перевернувшейся фуре
В Ростовской области мотоциклист сбил женщину-пешехода, а потом сам попал под колеса легковушки
Цистерна с газом опрокинулась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: от covid-19 не пострадал всего один район
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах
В Ростовской области с 1 июля могут открыть детские лагеря
Житель Ростовской области заболел Крымской геморрагической лихорадкой