В Ростовской области открылись непродовольственные магазины с товарами первой необходимости

25 Май 2020 2020-05-25T09:43:27+03:00

Покупателям и продавцам нужно соблюдать меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Фото: Архив КП

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В понедельник, 25 мая, в Ростовской области власти разрешили работать торговым объектам с непродовольственными товарами с соблюдением некоторых условий.

Согласно постановлению губернатора региона Василия Голубева №272, площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м. Магазин должен быть оборудован отдельным уличным входом. Эта условие машет возобновлению торговли в непродовольственных магазинах, расположенных в торговых центрах Ростовской области.

В торговых помещениях необходимо строго соблюдать меры по предотвращению заражения - носить маски, перчатки и расплачиваться преимущественно банковскими картами.

В пропаже должен быть хотя бы один товар должна из перечня товаров первой необходимости. Продавцы смогут реализовывать остальные непродовольственные товары, не входящие в указанный перечень.

Полностью снять ограничение, введенные из-за режима распространения опасной коронавирусной инфекции, пока не позволяет эпидемическая ситуация в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU