После ремонта в ростовском лицее № 20 сохранят количество учеников
Тотальная реконструкция пройдет в лицее № 20 города Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации донской столицы Мария Петрова.
При проектировании обновленного здания лицея количество учебных кабинетов удалось сохранить. Это позволит разместить там всех школьников после ремонта.
Известно, что в обновленном лицее появятся полноценные актовый, спортивный, хореографический залы.
- Будут открыты три спортивные разновозрастные площадки. После реконструкции город получит новое, укомплектованное по последнему слову техники учебное заведение, - отметили в мэрии.
По их словам, по окончанию ремонта все ученики продолжат обучение в лицее № 20.
ИСТОЧНИК KP.RU