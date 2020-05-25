После ремонта в ростовском лицее № 20 сохранят количество учеников

25 Май 2020 2020-05-25T10:00:08+03:00

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Тотальная реконструкция пройдет в лицее № 20 города Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации донской столицы Мария Петрова.

При проектировании обновленного здания лицея количество учебных кабинетов удалось сохранить. Это позволит разместить там всех школьников после ремонта.

Известно, что в обновленном лицее появятся полноценные актовый, спортивный, хореографический залы.

- Будут открыты три спортивные разновозрастные площадки. После реконструкции город получит новое, укомплектованное по последнему слову техники учебное заведение, - отметили в мэрии.

По их словам, по окончанию ремонта все ученики продолжат обучение в лицее № 20.

ИСТОЧНИК KP.RU