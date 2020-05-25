Многодетная мама Полина Диброва показала фигуру в купальнике на самоизоляции

25 Май 2020 2020-05-25T10:56:00+03:00

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31-летняя жена популярного шоумена Дмитрия Диброва показала фигуру в летнем купальнике. Снимок она разместила в Instagram.

Фото в открытом купальнике в горох с завышенной талией заставило многодетную маму погрустить.

– Когда в наших краях уже настанет тепло, - написала Полина Диброва.

Супруга Дмитрия Диброва надеется на скорейшее возвращение к прежней жизни и выезд на море.

polinadibrova Полина мечтает поехать на море

Многочисленные подписчики принялись обсуждать внешность и поведение знаменитости: "Купальник 60-х модно?", "Красивая и выдающаяся", "Как тебе удаётся сохранить такую великолепную фигуру , после 3-х родов", "Замужние так себя не ведут!", "Вы просто конфетка".

Напомним, в семье Полины и Дмитрия Дибровых воспитываются трое сыновей. Супруге телеведущего постоянно напоминают о том, что ее муж намного старше ее на несколько десятителей. Несмотря на чужое мнение,пара многие годы счастлива вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU