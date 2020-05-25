2020-05-25T11:14:02+03:00
Общество

Ростовчане могут дать имя верблюжонку

Оно должно начинаться на букву "В"
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Имя малыша станет известно уже 28 мая. Фото: пресс-служба Ростовского зоопаркаИмя малыша станет известно уже 28 мая. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка
Изменить размер текста:

В Ростовском зоопарке впервые за семь лет появился на свет верблюд. Сотрудники ломают голову над именем малыша и предлагают горожанам поучаствовать выборе клички.

Верблюжонок появился в паре у самца Шакито и его избранницы по имени Майя.

- В прошлом году Шакито с самкой перевели в новый вольер. Улучшение жилищных условий дало положительный результат, - сообщили в зоопарке.

В 2020 году все животные Ростовского зоопарка получают имена на букву "В".

Ростовчане могут предложить имя можно в комментариях к записи про малыша верблюда в соцсетях зоопарка. Малыша перелагают назвать:Вегас,Валентин, Валли, Воля и даже Вирус. Имя малышу выберут 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, кто будет обслуживать семь маршрутов в Ростове
В Ростове-на-Дону отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону мужчина купил наркотики в Интернете, чтобы делать "закладки"
В Ростове-на-Дону задержали серийного вора
Футболист Дмитрий Тарасов показал милое фото с маленькой дочкой
ПСБ запустил круглосуточный онлайн-сервис помощи «Антивирус»
За выходные в Ростове выдали почти шесть тысяч разрешений на передвижение по городу
В Ростовской области стерилиацию кошек и собак могут сделать со скидкой
Ростовчанка лишилась 207 тысяч рублей после телефонного звонка
В Новочеркасске мотоциклист попал в больницу после ДТП
В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер
Ростовчане могут дать имя верблюжонку
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 мая 2020 года: еще 158 заболевших за сутки
В Ростов-на-Дону из США прилетит вывозной рейс
Жители Ростовской области скачали Wink на 119 тысяч устройств
Многодетная мама Полина Диброва показала фигуру в купальнике на самоизоляции
После ремонта в ростовском лицее № 20 сохранят количество учеников
В Ростовской области открылись непродовольственные магазины с товарами первой необходимости
Заживо погребенных собак удалось спасти в Ростове
В донской столице "оборотни в погонах" штрафовали ростовчан на улицах
Пострадавших около 300 человек: Ростовские эпидемиологи рассказали о вспышке коронавируса
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 25-31 мая 2020: дожди и жара