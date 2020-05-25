Ростовчане могут дать имя верблюжонку

25 Май 2020 2020-05-25T11:14:02+03:00

Имя малыша станет известно уже 28 мая. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Оно должно начинаться на букву "В"

Изменить размер текста: A A

В Ростовском зоопарке впервые за семь лет появился на свет верблюд. Сотрудники ломают голову над именем малыша и предлагают горожанам поучаствовать выборе клички.

Верблюжонок появился в паре у самца Шакито и его избранницы по имени Майя.

- В прошлом году Шакито с самкой перевели в новый вольер. Улучшение жилищных условий дало положительный результат, - сообщили в зоопарке.

В 2020 году все животные Ростовского зоопарка получают имена на букву "В".

Ростовчане могут предложить имя можно в комментариях к записи про малыша верблюда в соцсетях зоопарка. Малыша перелагают назвать:Вегас,Валентин, Валли, Воля и даже Вирус. Имя малышу выберут 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU