Ростовчане могут дать имя верблюжонку
В Ростовском зоопарке впервые за семь лет появился на свет верблюд. Сотрудники ломают голову над именем малыша и предлагают горожанам поучаствовать выборе клички.
Верблюжонок появился в паре у самца Шакито и его избранницы по имени Майя.
- В прошлом году Шакито с самкой перевели в новый вольер. Улучшение жилищных условий дало положительный результат, - сообщили в зоопарке.
В 2020 году все животные Ростовского зоопарка получают имена на букву "В".
Ростовчане могут предложить имя можно в комментариях к записи про малыша верблюда в соцсетях зоопарка. Малыша перелагают назвать:Вегас,Валентин, Валли, Воля и даже Вирус. Имя малышу выберут 28 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU