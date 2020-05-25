2020-05-25T11:27:12+03:00
Общество

Футболист Дмитрий Тарасов показал милое фото с маленькой дочкой

Спортсмен подвергся критике
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дмитрий Тарасов с дочкой Евой. Фото: Instagram Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов с дочкой Евой. Фото: Instagram Дмитрий Тарасов
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Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов показал трогательный снимок с третьей дочерью Евой. Фотографию он опубликовал у себя в профиле в Instagram.

Тест сообщения удивил подписчиков, ведь футболист рассуждал о коронавирусе, а не о семье и детях.

-Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет пошире социальная дистанция. Но, вообще, прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в линге тоже справимся, - высказался спортсмен.

Футболиста обвинили в том, что он не понимает о чем пишет и непонятно зачем рассуждает о ситуации с коронавирусом в России, хотя не обладает никакими специальными знаниями по роду своей деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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