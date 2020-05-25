Футболист Дмитрий Тарасов показал милое фото с маленькой дочкой
Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов показал трогательный снимок с третьей дочерью Евой. Фотографию он опубликовал у себя в профиле в Instagram.
Тест сообщения удивил подписчиков, ведь футболист рассуждал о коронавирусе, а не о семье и детях.
-Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет пошире социальная дистанция. Но, вообще, прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в линге тоже справимся, - высказался спортсмен.
Футболиста обвинили в том, что он не понимает о чем пишет и непонятно зачем рассуждает о ситуации с коронавирусом в России, хотя не обладает никакими специальными знаниями по роду своей деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU