2020-05-25T11:52:06+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 мая 2020 года: еще 158 заболевших за сутки

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 мая 2020 года: выздоровели три десятка человек
Ольга ГОПАЛО
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Коэффициент распространения инфекции на Дону, по-прежнему, выше нормы.Коэффициент распространения инфекции на Дону, по-прежнему, выше нормы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 мая 2020 года: число пациентов с подтвержденным диагнозом растет. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, за последние сутки на Дону зарегистрировано 158 новых пациентов, у которых подтвержден covid-19. И суммарно число заболевших достигло 3 727 человек. Большинство "новобранцев" в Сальске - 46 человек, на десять меньше - в донской столице, а замыкает тройку регионов-лидеров по больным коронавирусом Белокалитвинский район.

При этом за весь период в области выздоровел уже 1 281 заболевший, за сутки к ним добавились три десятка жителей. Погибли от опасного вируса 34 дончанина, а вот в тяжелом состоянии пока находятся 25 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Известно, что большинство заболевших - от 18 до 45 лет (их 43 процента от общего числа), еще почти 40 процентов это дончане до 65 лет. Пи этом коэффициент распространения инфекции на Дону, по-прежнему, выше нормы - 1,6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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