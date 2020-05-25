В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер

25 Май 2020 2020-05-25T12:04:09+03:00

Огнеборцам потребовалось всего несколько минут, чтобы все потушить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Воскресенье, 24 мая, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около половины четвертого утра из Октябрьского сельского района. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу в поселок Каменоломни, на улицу Московская.

- Пожар произошел в частном доме, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площади возгорания составила 56 квадратных метров. Тушить приехали семь человек огнеборцев и две спецмашины. Через 14 минут огонь удалось локализовать, еще через шесть минут полностью ликвидировать.

В ведомстве добавили, на месте происшествия было найдено тело 67-летнего мужчины. Его личность уже установлена.

Теперь специалистам предстоит определить причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU