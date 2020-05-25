В Новочеркасске мотоциклист попал в больницу после ДТП

25 Май 2020 2020-05-25T12:16:39+03:00

Он въехал в машину на спуске Герцена

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В воскресенье, 24 мая, в городе Новочеркасске Ростовской области произошла авария, в которой пострадал водитель мотоцикла. Известно, что дорожное происшествие случилось около пяти часов вечере на спуске Герцена.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, мотоциклист столкнулся с другим автомобилем, который ехал в том же направлении. Очевидцы утверждают, что это был водовоз.

В результате аварии, 33-летний водитель мотоцикла попал в больницу с различными травмами. Его доставили туда на автомобиле скорой помощи. В ведомстве подчеркнули, что прав на вождение мотоцикла у водителя не было.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка,в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

К слову, несколько дней назад в Ростовской области 13-летняя школьница села за руль мотоцикла. Девочка не справилась с управлением и попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU