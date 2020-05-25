Ростовчанка лишилась 207 тысяч рублей после телефонного звонка

25 Май 2020 2020-05-25T12:49:04+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился жительница Северного микрорайона. Женщина рассказала, что кто-то списал с ее карты 207 тысяч рублей. Дама попалась на удочку мошенников, которые в очередной раз представились сотрудниками безопасности банка, карта которого у нее была.

Приятный мужской голос поинтересовался у собеседницы - не хочет ли она обезопасить свои деньги от несанкционированных переводов? Та, конечно, ответила утвердительно и сделала все, что ей посоветовал лже-банкир. В частности, надо было назвать все цифры, которые были написаны на ее карте, а также продиктовать те, что придут смс-сообщением.

Когда все манипуляции были завершены, а разговор окончен, стало ясно - со счета пропали все средства. Тогда женщина поспешила в отдел полиции. В донском главке добавили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь злоумышленника ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU