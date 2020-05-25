В Ростовской области стерилиацию кошек и собак могут сделать со скидкой
В четверг, 28 мая, в Ростовской области стерилизовать животных дончане смогут по льготным ценам. В последний четверг месяца на Дону проведут день льготной стерилизации животных. Как рассказали региональном Управлении ветеринарии, в мероприятиях примут участие ветлечебницы в разных городах и районах области, в том числе в Ростове, Азове, Новочеркасске, Миллерово и других.
При этом необходимо будет записаться на операцию заранее. Она будет проводиться по предварительной записи. А стоимость процедуры будет на треть дешевле обычного.
В ведомстве добавили, что связи с пандемией владельцев просят не забывать надеть на прием перчатки и маску. Кроме того, в ветлечебницу не стоит приходить с симптомами ОРВИ.
И еще - не важно домашнее животное или бездомное. Таким образом на Дону хотят решить проблему сокращения безнадзорных животных. Известно, что следующие дни льготной стерилизации запланированы на 25 июня, 30 июля и 27 августа.
КОНКРЕТНО
Какие ветлечебницы участвуют в льготной стерилизации
· Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8 (86342) 4-06-08;
· Батайск, пер. Дачный, 26, тел. 8 (86354) 5-86-17;
· Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. 8 (86383) 2-69-09;
· станица Вешенская Шолоховского района, пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 2-17-87;
· Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. 8 (8639) 27-48-67;
· Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;
· Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. 8 (86365) 7-00-68;
· Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;
· Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;
· Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел. 8 (8635) 24-91-43;
· Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. 8 (86369) 2-04-49;
· Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. 8 (863) 251-82-09;
· Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. 8 (863) 210-80-90;
· Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267-66-50;
· Семикаракорск, ул. 2-й переулок, 204, тел. 8 (86356) 4-14-10;
· Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. 8 (8634) 64-49-11;
· поселок Тарасовский, ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;
· Шахты, пр. Победа Революции, 115, тел. 8 (8636) 22-27-00.
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