В Ростовской области стерилиацию кошек и собак могут сделать со скидкой

25 Май 2020 2020-05-25T13:01:27+03:00

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В четверг, 28 мая, в Ростовской области стерилизовать животных дончане смогут по льготным ценам. В последний четверг месяца на Дону проведут день льготной стерилизации животных. Как рассказали региональном Управлении ветеринарии, в мероприятиях примут участие ветлечебницы в разных городах и районах области, в том числе в Ростове, Азове, Новочеркасске, Миллерово и других.

При этом необходимо будет записаться на операцию заранее. Она будет проводиться по предварительной записи. А стоимость процедуры будет на треть дешевле обычного.

В ведомстве добавили, что связи с пандемией владельцев просят не забывать надеть на прием перчатки и маску. Кроме того, в ветлечебницу не стоит приходить с симптомами ОРВИ.

И еще - не важно домашнее животное или бездомное. Таким образом на Дону хотят решить проблему сокращения безнадзорных животных. Известно, что следующие дни льготной стерилизации запланированы на 25 июня, 30 июля и 27 августа.

КОНКРЕТНО

Какие ветлечебницы участвуют в льготной стерилизации

· Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8 (86342) 4-06-08;

· Батайск, пер. Дачный, 26, тел. 8 (86354) 5-86-17;

· Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. 8 (86383) 2-69-09;

· станица Вешенская Шолоховского района, пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 2-17-87;

· Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. 8 (8639) 27-48-67;

· Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

· Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. 8 (86365) 7-00-68;

· Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

· Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

· Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел. 8 (8635) 24-91-43;

· Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. 8 (86369) 2-04-49;

· Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. 8 (863) 251-82-09;

· Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. 8 (863) 210-80-90;

· Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267-66-50;

· Семикаракорск, ул. 2-й переулок, 204, тел. 8 (86356) 4-14-10;

· Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. 8 (8634) 64-49-11;

· поселок Тарасовский, ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

· Шахты, пр. Победа Революции, 115, тел. 8 (8636) 22-27-00.

ИСТОЧНИК KP.RU