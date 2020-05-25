2020-05-25T13:05:31+03:00
Коронавирус Covid-19

За выходные в Ростове выдали почти шесть тысяч разрешений на передвижение по городу

Документы получили организации, сотрудники которых продолжают работать в период самоизоляции.
Дадаян Давид
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Несмотря на большой спрос, очередей не наблюдалось. Фото: администрация Ростова-на-ДонуНесмотря на большой спрос, очередей не наблюдалось. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону за последние выходные городские власти выдали почти шесть тысяч разрешение на перемещение по городу в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о 5907 штук для сотни различных организаций. Пункты выдачи работали все выходные с 9:00 до 18:00. Несмотря на большой спрос, большого скопления людей и очередей не наблюдалось.

Как уточнила руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова, в субботу, 23 мая было выдано 3641 разрешение для 122 донских предприятий.

На следующий день "обороты" немного снизились. В воскресенье выдали уже 2266 бланков на перемещение по южной столице. Такие пропуска получили 117 компаний для своих сотрудников.

Стоит отметить, что подобные документы получают даже образовательные учреждения. Всего им выдали 1852 бланка. Предприятия, специализирующие на торговле, получили на руки 414 разрешений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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