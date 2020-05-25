2020-05-25T13:19:45+03:00
Общество

ПСБ запустил круглосуточный онлайн-сервис помощи «Антивирус»

Материал предоставлен пресс-службой ПАО "Промсвязьбанк"
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ПСБ разработал комплексный продукт «Антивирус», включающий юридические и телемедицинские услуги, а также психологические консультации по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Кроме того, пользователям доступна опция HR-сервиса: составление резюме, его размещение на площадках по поиску работы, мониторинг вакансий.

«В условиях пандемии уровень тревожности людей за здоровье, за финансовое благополучие, по поводу трудоустройства ВЫРОС, а возможность лично посетить нужного специалиста, получить грамотные консультации в условиях самоизоляции резко снизилась. Мы разработали уникальный для банковской сферы онлайн сервис, который поможет принимать решения, касающиеся здоровья, работы, юридических прав, с опорой на мнение профессионалов. Важно, чтобы в сложной ситуации под рукой всегда был номер специалиста, с которым можно посоветоваться в любое время дня и ночи по разному спектру задач. За первую неделю пилотного тестирования нашим предложением воспользовалось более 300 человек. Ожидаем, что в первые месяцы после запуска сервиса консультации по важным вопросам смогут получить тысячи людей», – говорит директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Алёна Бочарова.

В число партнеров банка по программе «Антивирус» входят ведущие медицинские учреждения и юридические консультанты. Квалифицированные врачи отвечают на вопросы, касающиеся оценки симптомов и профилактики вирусных заболеваний. Список правовых тем более широкий - например, невыполнение обязательств со стороны контрагента из-за коронавирусной инфекции, получение наследства, социальных льгот и пособий, защита прав потребителей и множество других вопросов. Количество обращений за консультациями может быть как безлимитным, так и ограниченным, в зависимости от выбора клиента.

Комплексный продукт можно оформить как дистанционно на сайте банка, так и в офисах ПСБ по всей стране. Клиенту выдается сертификат с номером телефона, по которому нужно позвонить и пройти авторизацию, назвав свои ФИО и номер сертификата, указать сферу, в которой необходимо получить экспертное мнение, после чего звонок будет переведен на нужного специалиста.

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