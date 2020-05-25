В Ростове-на-Дону задержали серийного вора

25 Май 2020 2020-05-25T14:13:27+03:00

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В Ростове-на-Дону стали пропадать аккумуляторные батареи. Об одном из таких случаев в отдел полиции сообщил сотрудник организации, обслуживающей телефонные вышки. Инцидент случился в Октябрьском районе донской столицы. Мужчина рассказал, что из термошкафа базовой станции пропали четыре аккумуляторные батареи на сумму более 45 тысяч рублей.

По горячим следам оперативникам удалось задержать подозреваемого. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им оказался 48-летний ростовчанин. Злоумышленник признался полицейским, что ломиком вскрыл металлический ящик, находящийся под вышкой, и украл оттуда четыре аккумуляторные батареи, а добытое незаконным путем имущество сдал в пункт приема металла.

Позже стало известно, что на счету мужчины еще четыре аналогичных преступления, а общая сумма похищенного имущества составила свыше 226 тысяч рублей. Против него сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суда он будет дожидаться дома под подпиской невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU