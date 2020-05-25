В Ростове-на-Дону отключат холодную воду

25 Май 2020 2020-05-25T15:03:16+03:00

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В Ростове-на-Дону сразу в некоторых районах планируются отключения холодной воды. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, во вторник, 26 мая, с 08:45 до полуночи краны опустеют в домах, расположенных в границах: улица Особенная, улица Таганрогская, улица Авиамоторная, улица Дебальцевская (МКР «Болгарстрой»).

Уже на следующий день - с 8 часов утра 27 мая, и на сутки не будет воды в границах: по проспекту Театральному от улицы М. Горького до переулка Кизлярского (пр. Театральный: жилые дома №№ 40, 42, 37, 35, 33, 31, 27, 23, парк им. Октябрьской Революции, школа, 22 по пр. Театральный, 48, институт водного транспорта по пр. Театральный, 46, ул. Гоголевская, 40). Там все это время будут устранять аварийную ситуацию на водоводе.

А в связи с заменой запорной арматуры с 8:30 27 мая до 8 часов утра следующего дня останутся без привычных удобств жильцы домов в границах: улица Лермонтовская - от проспекта Ворошиловского до улицы Семашко, переулок Газетный - от улицы Красноармейской до улицы Варфоломеева.

Кроме того, подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в домах и офисах по переулку Грибоедовский, 2, 4, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU