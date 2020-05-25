2020-05-25T14:56:35+03:00
Общество

Стало известно, кто будет обслуживать семь маршрутов в Ростове

Три транспортные компании предоставят свои машины и сотрудников на несколько направлений.
Дадаян Давид
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Был проведен конкурс с целью выявить транспортные компании, которые предложат лучшие условия. Фото: администрация Ростова.Был проведен конкурс с целью выявить транспортные компании, которые предложат лучшие условия. Фото: администрация Ростова.
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В Ростове-на-Дону городские власти заключили контракты на выполнение семи муниципальных маршрутов. Был проведен конкурс с целью выявить транспортные компании, которые предложат лучшие условия. По его итогам определены три предприятия, которые займутся обслуживанием семи маршрутов. Информация сообщили на сайте администрации донской столицы.

Так ООО "ЛегионАвтотранс" получил право работать по маршруту № 31 «Очистные сооружения – Цетральный рынок», № 72 «ТРК МЕГАМАГ – завод Эмпилс», № 73 «микрорайон Левенцовский – улица Портовая».

Предприятие ООО "Янтарь-1" стал перевозчиком по направлениям № 25 «ГПЗ-10 – Верхний Темерник», № 29 «СТ Утро – Главный ЖД вокзал» и № 74 «Изумруд – ЖК Соловьиная роща».

Кроме этого, определили транспортную компанию для маршрута № 30, который будет курсировать от Аквапарка "Осьминожек" до Сельмаша. Здесь свой транспорт и сотрудников предоставит ООО «ИПОПАТ-Юг», которое уже обслуживает несколько городских маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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