2020-05-25T15:21:57+03:00
Общество

В Новочеркасске задержали квартирного вора

Злоумышленника интересовали дачи
Ольга ГОПАЛО
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Часть похищенного имущества уже вернули законным владельцам.Часть похищенного имущества уже вернули законным владельцам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию города Новочеркасска обратился житель поселка Персиановского, который сообщил о краже. Мужчина признался, что кто-то попал к нему в садовый домик и стащил все, что плохо лежало. В частности, пропали магнитофон, набор отверток, лампу, продукты питания. Как позже выяснили полицейские, злоумышленник отжал металлопластиковое окно, и так попал внутрь.

Как рассказали в донском главке, удалось задержать по подозрению в этом преступлении 43-летнего местного жителя. Тот уже был судим за многочисленные кражи. Выяснилось, что последняя на которой он попался, за последнее время не была единственной. В поле интересов злоумышленника входили дачи, куда было легче попасть.

В отношении дончанина возбудили уголовное дело. Сейчас он задержан. Известно, что часть похищенного имущества уже вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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