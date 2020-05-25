В Новочеркасске задержали квартирного вора

25 Май 2020 2020-05-25T15:21:57+03:00

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В полицию города Новочеркасска обратился житель поселка Персиановского, который сообщил о краже. Мужчина признался, что кто-то попал к нему в садовый домик и стащил все, что плохо лежало. В частности, пропали магнитофон, набор отверток, лампу, продукты питания. Как позже выяснили полицейские, злоумышленник отжал металлопластиковое окно, и так попал внутрь.

Как рассказали в донском главке, удалось задержать по подозрению в этом преступлении 43-летнего местного жителя. Тот уже был судим за многочисленные кражи. Выяснилось, что последняя на которой он попался, за последнее время не была единственной. В поле интересов злоумышленника входили дачи, куда было легче попасть.

В отношении дончанина возбудили уголовное дело. Сейчас он задержан. Известно, что часть похищенного имущества уже вернули законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU