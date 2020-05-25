В Ростовской области столкнулись иномарка и «семерка»
В выходных в Красносулинском районе Ростовской области произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадала женщина. Известно, что авария случилась в поселке Черевково.
- На улице Привокзальная 20-летний водитель за рулем «Опель Веста», по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущейся во встречном направлении «семеркой», - рассказали в Управлении ГИБДД по региону.
Известно, что результате столкновения пострадала пассажирка, которая находилась в отечественной легковушке. Приехавшие на место происшествия медики скорой помощи доставили 52-летнюю пациентку в ближайшую больницу.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Ростовской области водитель сгорел в перевернувшейся фуре. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон».
ИСТОЧНИК KP.RU