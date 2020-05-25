«Несмотря на расстояние, остаемся вместе»: семь тысяч бутылок питьевой воды переданы двум больницам Ростова-на-Дону

25 Май 2020 2020-05-25T15:40:37+03:00

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В партнерстве с «Донским волонтерским центром» филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Южная Заря 1974», передали запас питьевой воды сразу двум больницам Ростова-на-Дону. Семь тысяч бутылок питьевой воды «Живой ручей» были переданы городской больнице №1 им. Н.А. Семашко и городской клинической больнице №20, где наблюдаются больные с COVID-19.

- Наш центр оказывает помощь медицинским учреждениям во время пандемии, - рассказала директор «Донского волонтерского цента» Кристина Канская. - Мы рады, что компания «Балтика» также поддержала эту инициативу. Городские больницы находятся на острие борьбы с вирусом, совместными усилиями мы можем помочь медучреждениям и врачам, которые каждый день борются за здоровье жителей области.

Сотрудники завода. Фото: «Пивзавод «Южная Заря 1974»

Стоит отметить, что социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии, компания «Балтика» в диалоге с партнерами, общественными организациями и государственными органами развернула начиная с марта по всей России в регионах присутствия. Только за это время объем оказанной помощи уже составил более 500 тысяч единиц средств защиты и более 240 тысяч единиц безалкогольной продукции. А также были закуплены санитарные, дезинфицирующие средства и медоборудование. Все это было передано в дома престарелых, в волонтерские центры, организующие помощь пожилым людям, а также медработникам.