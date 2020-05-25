ПСБ запускает онлайн-факторинг для поставщиков федеральных торговых сетей

25 Май 2020 2020-05-25T15:58:12+03:00

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ПСБ первым запустил услугу онлайн-факторинга с автоматическим принятием решения за два часа и лимитом до 300 млн рублей для представителей крупного корпоративного бизнеса и до 100 млн рублей для представителей малого и среднего бизнеса.

Сервис ориентирован на поставщиков групп компаний «Ашан», «Дикси», «Лента», «Леруа Мерлен», «Метро Cash&Carry», «Монетка», «О’кей», «Тандер», «Х5 Retail Group». Клиенту не нужно посещать офис банка для подачи заявки. Все необходимые документы — согласия на запрос в БКИ и обработку персональных данных, отчетность за 2019 год с отметкой налоговой, скан-копия контракта, передаваемого на финансирование, –– можно предоставить онлайн. Данная услуга позволяет компаниям получить в ПСБ денежные средства без поручительства и залога.

«Онлайн-факторинг — цифровой финансовый инструмент, благодаря которому бизнес может получать финансирование и не останавливать свою работу, что особенно важно для компаний-поставщиков крупных торговых сетей, которые в непростых условиях продолжают обеспечивать жителей продуктами и товарами первой необходимости», –– прокомментировал Иннокентий Воловик, управляющий директор по факторингу ПСБ. Он также добавил, что за месяц после запуска продукта в пилотном режиме банк принял более 100 положительных решений по финансированию на общую сумму более 3 млрд рублей.