2020-05-25T16:58:46+03:00
Общество

Льготные кредиты на зарплату ВТБ выдал уже на 18 млрд рублей

Поддержка по подписанным соглашениям предназначена для более чем 200 тысяч человек
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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За время действия государственной программы льготного кредитования на выплату зарплаты ВТБ выдал более 18 млрд рублей. В настоящее время, банк является крупнейшим кредитором по данному проекту. Сообщается, что поддержка по подписанным соглашениям предназначена для более чем 200 тысяч (!) человек – сотрудников компаний из пострадавших от COVID-19 отраслей.

Известно, что одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили более пяти тысяч предприятий. А объем одобренных заявок составил 28 млрд рублей. Так, заемные средства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из отраслей, утвержденных Правительством РФ, предоставляются на выплату заработной платы сотрудникам в рамках действующей государственной программы на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% - на оставшийся период. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

Кроме того, с 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Заемные средства будут выдаваться представителям пострадавших отраслей на цели возобновления деятельности. До 1 декабря текущего года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, также как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования.

И, кстати, каждому предпринимателю, обратившемуся в ВТБ за поддержкой, банк готов предложить различные эффективные решения для его бизнеса.

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