Жители Ростова-на-Дону смогут поменять паспорт в ближайших УФМС

25 Май 2020 2020-05-25T17:45:07+03:00

Заменить паспорт можно с помощью портала госуслуг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во время пандемии коронавируса жители Ростова и Ростовской области смогут поменять паспорт в ближайших отделениях УФМС. Об этом рассказали в правительстве региона.

Сейчас УФМС работает в штатном режиме, но с соблюдением социальной дистанции, пропускного и масочного режима. Графики работы опубликованы на сайтах отделений.

Для получения услуг людям необходимо обращаться в УФМС преимущественно через портал госуслуг.

Как ранее сообщала "Комсомолка", с 15 мая в регионе заработали и отделения МФЦ, по предварительной записи.

Стоит отметить, что весной президент подписал указ, согласно которому до 15 июля действующими останутся документы, срок действия которых истек после 1 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU