Жители Ростова-на-Дону смогут поменять паспорт в ближайших УФМС
Во время пандемии коронавируса жители Ростова и Ростовской области смогут поменять паспорт в ближайших отделениях УФМС. Об этом рассказали в правительстве региона.
Сейчас УФМС работает в штатном режиме, но с соблюдением социальной дистанции, пропускного и масочного режима. Графики работы опубликованы на сайтах отделений.
Для получения услуг людям необходимо обращаться в УФМС преимущественно через портал госуслуг.
Как ранее сообщала "Комсомолка", с 15 мая в регионе заработали и отделения МФЦ, по предварительной записи.
Стоит отметить, что весной президент подписал указ, согласно которому до 15 июля действующими останутся документы, срок действия которых истек после 1 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU