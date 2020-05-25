В Ростовской области медиков из «ковидных» госпиталей обеспечат питанием

25 Май 2020 2020-05-25T17:42:48+03:00

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Власти Ростовской области в мае на продукты питания для медиков потратят более 4 млн рублей. Как сообщили в правительстве региона, питанием обеспечат медиков, которые после смены в госпиталях изолируются в предоставленных помещениях или в больнице.

Средства направят в больницы в Ростова-на-Дону, Сальского района, Волгодонска, Зверево, Новочеркасска.

Деньги на питание выделят работникам медучреждений, оказывающим в стационарах помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что это уже второй денежных средств. В прошлом месяце было выделено около 1,4 млн рублей. Все деньги пошли на обеспечение питанием сотрудников госпиталя с больными коронавирусом в донской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU