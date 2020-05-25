126 смертей за пять месяцев: на Дону с начала года произошло почти 800 ДТП

25 Май 2020 2020-05-25T17:59:12+03:00

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В Ростовской области сначала 2020 года произошло уже 745 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десятки людей погибли и еще больше получили различные травмы. О этом сообщили в региональном ГИБДД. По данным ведомства, основной причиной аварий со смертельным исходов является несоблюдение правил дорожного движения.

Так например, сегодня, 25 мая случилась авария в Чалтыре. 60-летний водитель за рулем отечественного "ВАЗ" двигался по улице Красноармейской. Проезжая дом № 10, на перекрестке он не уступил движение "Приоре", которая ехала по главной дороге.

Водители не смогли во время затормозить и произошло столкновение. Удар был такой силы, что люди, которые находились в автомобилях, получили различные травмы. Приехавшие на место аварии медики госпитализировали 27-летнюю девушку - пассажирку "Приоры" и водителя "ВАЗ".

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

Отметим, что за пять месяцев 2020 года в ДТП погибли уже 126 человек и 906 получили травмы. Причиной абсолютного большинства автоаварий является не трагическое стечение обстоятельств, а сознательное пренебрежение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU