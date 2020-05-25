2020-05-25T18:55:09+03:00
Общество

В Ростове 26 мая ожидается шквалистый ветер

Порывы будут достигать 18 метров в секунду
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове поднимется ветер до 18 метров в секундуВ Ростове поднимется ветер до 18 метров в секундуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице ожидается резкое усиление ветра.

Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области. Скорость порывов ветра 26 мая будет достигать 18 метров в секунду.

- По информации ростовского гидрометцентра, в течение дня 26 мая в Ростове-на-Дону ожидается усиление северо-восточного ветра, с переходом на юго-западный, с порывами 15-18 м/с, - говорится в сообщении.

Спасатели попросили горожан быть внимательнее и не парковать машины под деревьями и щитами, а также убрать с балконов вещи, а при скачках напряжения обесточить электроприборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ожидается шквалистый ветер.

Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ростовских улицах увеличили количество патрульных
В Ростове 26 мая ожидается шквалистый ветер
126 смертей за пять месяцев: на Дону с начала года произошло почти 800 ДТП
В Ростовской области медиков из «ковидных» госпиталей обеспечат питанием
Жители Ростова-на-Дону смогут поменять паспорт в ближайших УФМС
Льготные кредиты на зарплату ВТБ выдал уже на 18 млрд рублей
"Сотрудник МВД должен представиться и показать удостоверение": расскажем, как не стать жертвой лже-полицейских
ПСБ запускает онлайн-факторинг для поставщиков федеральных торговых сетей
«Несмотря на расстояние, остаемся вместе»: семь тысяч бутылок питьевой воды переданы двум больницам Ростова-на-Дону
В Ростовской области столкнулись иномарка и «семерка»
В Новочеркасске задержали квартирного вора
Стало известно, кто будет обслуживать семь маршрутов в Ростове
В Ростове-на-Дону отключат холодную воду