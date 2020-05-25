В Ростове 26 мая ожидается шквалистый ветер

25 Май 2020 2020-05-25T18:55:09+03:00

В Ростове поднимется ветер до 18 метров в секунду Фото: "КП" Архив

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В донской столице ожидается резкое усиление ветра.

Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области. Скорость порывов ветра 26 мая будет достигать 18 метров в секунду.

- По информации ростовского гидрометцентра, в течение дня 26 мая в Ростове-на-Дону ожидается усиление северо-восточного ветра, с переходом на юго-западный, с порывами 15-18 м/с, - говорится в сообщении.

Спасатели попросили горожан быть внимательнее и не парковать машины под деревьями и щитами, а также убрать с балконов вещи, а при скачках напряжения обесточить электроприборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU