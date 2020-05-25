На ростовских улицах увеличили количество патрульных

25 Май 2020 2020-05-25T19:32:54+03:00

Теперь в городе будут работать и вечерние патрули

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На улицы донской столицы выйдут не только дневные, но и вечерние патрули.

В Ростове приняли решение усилить патрулирование. Сейчас во всех районах города проводят рейды сотрудники полиции, администрации, казачьих и народных дружин. Проверки проводятся в Кумженской роще, на Зеленом острове, а также на центральных улицах, площадях, в скверах, парках и на детских площадках.

Стоит также отметить, что теперь в городе будут работать не только дневные патрули и вечерние. Вечерние будут работать с 19:00 до 22:00 и в будние дни, и в выходные.

В донской столице по-прежнему действует режим самоизоляции. В отношении нарушителей составляются протоколы по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Нарушителям надлежит выплатить штраф от одной и до 30 тысяч рублей.

За минувшие сутки было выписано уже 826 штрафов. А за весь период самоизоляции было составлено 12 685 протоколов об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU