В Ростове за сутки было выдано боле двух тысяч разрешений на передвижение по городу
В воскресенье ростовчане получили более двух тысяч пропусков, разрешающих передвижение по городу.
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В донской столице 117 компаний получили 2 266 бланков разрешений для своих сотрудников. Наибольшее количество пропусков получили получили работники образовательных учреждений - 1,8 тысяч документов, а еще 414 - торговые предприятия.
Пропуска горожане могли получить в субботу и воскресенье. За два дня ростовчане получили 3641 разрешение для 122 компаний.
- Удалось избежать массового скопления людей. Выдача происходила при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - говорится в публикации.
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ИСТОЧНИК KP.RU