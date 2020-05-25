В Ростове за сутки было выдано боле двух тысяч разрешений на передвижение по городу

25 Май 2020 2020-05-25T20:17:46+03:00

В Ростове выдали более двух тысяч пропусков Фото: "КП" Архив

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В воскресенье ростовчане получили более двух тысяч пропусков, разрешающих передвижение по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В донской столице 117 компаний получили 2 266 бланков разрешений для своих сотрудников. Наибольшее количество пропусков получили получили работники образовательных учреждений - 1,8 тысяч документов, а еще 414 - торговые предприятия.

Пропуска горожане могли получить в субботу и воскресенье. За два дня ростовчане получили 3641 разрешение для 122 компаний.

- Удалось избежать массового скопления людей. Выдача происходила при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - говорится в публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU