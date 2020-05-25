В Ростове на Левенцовке построят две дороги

25 Май 2020 2020-05-25T20:41:06+03:00

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В Ростове приняли решение проложить в микрорайоне Левенцовский две новых дороги.

На эти нужды будет выделено более 320 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Деньги будут выделены из регионального, федерального и городского бюджетов. Сейчас уже идут подготовительные мероприятия для постройки проезжих частей. Дороги построят на проспекте Маршала Жукова и на улице Ткачева.

Длина дороги на Маршала Жукова будет составлять полтора километра, она появится на участке Ткачева - Еляна. Другая же дорога проляжет между проспектами Солженицына и Маршала Жукова.

- Для автомобилистов будут доступны по четыре полосы для движения, в проект включили велодорожки. Рабочие сделают ливневки и освещение, а также поставят светофоры, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что проект будет реализован по программе «Стимул», которая помогает решать задачи комплексного развития территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU