Еще одна ростовчанки лишилась крупной суммы денег после звонка лже-банкира

25 Май 2020 2020-05-25T21:57:56+03:00

В этот раз со счета пропали 207 тысяч рублей

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В донской столице очередная местная жительница лишилась накоплений после звонка лже-банкира.

Девушка рассказала, что на ее телефон поступил звонок, молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка и предложил ей защитить карту от несанкционированных переводов средств. Ростовчанка, не заподозрив подвоха, выполнила все указанные злоумышленником инструкции и с ее счета тут же списалось 207 тысяч рублей. Позже девушка отметила, что видела предупреждающие о мошенниках видеоролики, но не придавала им должного значения, кроме того не имела ни малейшего понятия о том, что сотрудники банка не звонят своим клиентам, поэтому и выложила всю информацию.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По той же схеме без 200 тысяч рублей осталась и ростовчанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU