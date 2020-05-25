2020-05-25T21:57:56+03:00
Происшествия

Еще одна ростовчанки лишилась крупной суммы денег после звонка лже-банкира

В этот раз со счета пропали 207 тысяч рублей
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове лже-банкиры массово грабят людейВ Ростове лже-банкиры массово грабят людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В донской столице очередная местная жительница лишилась накоплений после звонка лже-банкира.

Девушка рассказала, что на ее телефон поступил звонок, молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности банка и предложил ей защитить карту от несанкционированных переводов средств. Ростовчанка, не заподозрив подвоха, выполнила все указанные злоумышленником инструкции и с ее счета тут же списалось 207 тысяч рублей. Позже девушка отметила, что видела предупреждающие о мошенниках видеоролики, но не придавала им должного значения, кроме того не имела ни малейшего понятия о том, что сотрудники банка не звонят своим клиентам, поэтому и выложила всю информацию.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пенсионерка лишилась 185 тысяч рублей после разговора с лже-банкиром.

По той же схеме без 200 тысяч рублей осталась и ростовчанка.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще одна ростовчанки лишилась крупной суммы денег после звонка лже-банкира
Догхантеры снова взялись за дело: на северном массово гибнут домашние и бродячие собаки
В Ростове на Левенцовке построят две дороги
В Ростове за сутки было выдано боле двух тысяч разрешений на передвижение по городу
На ростовских улицах увеличили количество патрульных
В Ростове 26 мая ожидается шквалистый ветер
126 смертей за пять месяцев: на Дону с начала года произошло почти 800 ДТП
В Ростовской области медиков из «ковидных» госпиталей обеспечат питанием
Жители Ростова-на-Дону смогут поменять паспорт в ближайших УФМС
Льготные кредиты на зарплату ВТБ выдал уже на 18 млрд рублей
"Сотрудник МВД должен представиться и показать удостоверение": расскажем, как не стать жертвой лже-полицейских
ПСБ запускает онлайн-факторинг для поставщиков федеральных торговых сетей
«Несмотря на расстояние, остаемся вместе»: семь тысяч бутылок питьевой воды переданы двум больницам Ростова-на-Дону
В Ростовской области столкнулись иномарка и «семерка»
В Новочеркасске задержали квартирного вора
Стало известно, кто будет обслуживать семь маршрутов в Ростове
В Ростове-на-Дону отключат холодную воду