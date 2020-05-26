2020-05-26T09:14:11+03:00
Общество

В Ростове в скором времени появится экологический парк

Он будет тянуться вдоль реки Темерник
Виктория Никитина
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В Ростове появится непрерывный паркВ Ростове появится непрерывный парк
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В донской столице в скором времени появится непрерывный экологический парк.

Он будет простираться вдоль реки Темерник. Об этом сообщили в городской администрации. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Они коснутся территории от моста по Шеболдаева и улице Вавилова до зоопарка.

- Это уникальный проект, находящийся вдоль реки Темерник. Парк будет создан в течение нескольких лет, — говорится в сообщении.

Территорию, которая будет соединять парк имени Октября и зоопарк назвали «Первой милей». Рабочие в ближайшее время выполнят работы по обустройству переходного мостика и зон отдыха. Первую часть парка планируется оборудовать за 2020 год.

Территорией «Второй мили» определен парк «Дружба» по улице Капустина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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