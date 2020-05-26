ПСБ увеличил количество операций сопровождения ГОЗ в два раза

26 Май 2020 2020-05-26T09:29:48+03:00

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С февраля по апрель 2020 года ПСБ увеличил в два раза количество проведенных в день операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате заработной платы и налогов в бюджет Российской Федерации. Количество открываемых отдельных счетов за этот период выросло почти в 1,5 раза. Более чем на 45% выросло количество операций по ГОЗ, проведенных в системе дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate — за последние три месяца количество онлайн операций превысило 500 тысяч.

Для обеспечения безопасной работы в PSB Corporate применяются сертифицированные соответствующими государственными структурами средства защиты информации, включая средства криптографической защиты информации. В системе PSB Corporate предприятия оборонно-промышленного комплекса осуществляют платежи с отдельных банковских счетов, ведут справочники подтверждающих документов, в режиме онлайн взаимодействуют с контролером, а банк ведет предварительный контроль целевого использования кредитных средств при выдаче на отдельные счета. Этот функционал позволяет исключить риск использования кредитных средств не по назначению, риск исполнения платежных поручений за счет собственных средств и значительно увеличивает скорость обработки заявлений на транш.

- ПСБ обеспечивает контроль платежей по ГОЗ, в том числе для бесперебойных выплат заработной платы. Мы разработали автоматизированные решения для крупнейших холдингов ОПК, что позволило увеличить долю операций по ГОЗ онлайн более чем на 45%. В этом году планируем внедрение нового функционала, с помощью которого предприятия ОПК смогут оперативно контролировать лимиты и расходы на контракты со своими исполнителями, вести с ними документооборот, — комментирует Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк».