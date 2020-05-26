В Ростовской области ищут пропавшего без вести ребенка

26 Май 2020 2020-05-26T09:54:47+03:00

В день исчезновения пропавший был одет в эту куртку

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Полицейские и волонтеры уже третьи сутки ищут 13-летнего Мариуса Негру. Школьник вышел из дома в Таганроге 23 мая и до сих пор не выходит на связь с родными и близкими людьми. Сотрудники правоохранительных органов региона разместили ориентировку на розыск.

Пропавший мальчик худощавого телосложения, у него темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одет в красно-черную куртку из плащевки с белой полоской на груди. На нем были синие джинсы и черные кеды на белой подошве.

Ранее школьник уже уходил из дома несколько раз. Так, два года назад пропал и несколько дней не появлялся дома. Спустя три дня ребенок сам пришел домой к родителям.

АЛЛО!

Если у Вас есть хоть какая-то информация о пропавшем ребенке, то незамедлительно сообщите полицейским по телефонам: 8 (8634) 632-302 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU