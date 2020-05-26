2020-05-26T09:54:47+03:00
Общество

В Ростовской области ищут пропавшего без вести ребенка

Мальчик пропал три дня назад
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
В день исчезновения пропавший был одет в эту курткуВ день исчезновения пропавший был одет в эту куртку
Изменить размер текста:

Полицейские и волонтеры уже третьи сутки ищут 13-летнего Мариуса Негру. Школьник вышел из дома в Таганроге 23 мая и до сих пор не выходит на связь с родными и близкими людьми. Сотрудники правоохранительных органов региона разместили ориентировку на розыск.

Пропавший мальчик худощавого телосложения, у него темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одет в красно-черную куртку из плащевки с белой полоской на груди. На нем были синие джинсы и черные кеды на белой подошве.

Ранее школьник уже уходил из дома несколько раз. Так, два года назад пропал и несколько дней не появлялся дома. Спустя три дня ребенок сам пришел домой к родителям.

АЛЛО!

Если у Вас есть хоть какая-то информация о пропавшем ребенке, то незамедлительно сообщите полицейским по телефонам: 8 (8634) 632-302 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Угонщик катался на «девятке» по Новошахтинску, пока не закончился бензин
44-летний житель Ростовской области с COVID-19 сбежал из больницы
В Ростове-на-Дону беременных женщин с коронавирусом и детей отправляют в 20-ю больницу
Житель Ростова-на-Дону взял в аренду приставку, чтобы продать
В Батайске тушат крупный пожар на складе
"Задержали за то, что зашел в магазин без маски": в донской станице мужчину "скрутили" на глазах у его жены и знакомых
После нерабочих дней число покупок жители России увеличили почти на 20%
В Ростове-на-Дону один из врачей больницы в ЗЖМ заболел коронавирусом
26 на ИВЛ, 34 скончилсь: тяжелая статистика по коронавирусу на Дону
Елена Малышева запугала Дмитрия Диброва и он бросил курить
В Ростовской области пройдет Неделя предпринимательства
ГК "Ростов-Дон" будет участвовать в новом сезоне Лиги чемпионов
Мужчина из Ростовской области умер от коронавируса на Кубани