В Ростове-на-Дону беременных женщин с коронавирусом и детей отправляют в 20-ю больницу
В донской столице всех беременных женщин с коронавирусом и детей с подтвержденным диагнозом направляют в 20-ю городскую больницу. Об этом во время брифинга сообщил главврач горбольницы № 1 им. Семашко Дмитрий Сизякин на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
Это медучреждение оборудовано всем необходимым и является роддомом третьего уровня.
- В ЦГБ оказывается помощь диализным пациентам. У нас в короткие сроки были развернуты аппараты для хронического диализа. При необходимости мы проводим его для всех жителей области, - отметил он.
Стоит отметить, что людей с подтвержденным коронавирусом, нуждающихся госпитализации, по четным датам отправляют в ЦГБ, а по нечетным – в 20-ю больницу Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU