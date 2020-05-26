В Ростове-на-Дону беременных женщин с коронавирусом и детей отправляют в 20-ю больницу

26 Май 2020 2020-05-26T13:29:40+03:00

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В донской столице всех беременных женщин с коронавирусом и детей с подтвержденным диагнозом направляют в 20-ю городскую больницу. Об этом во время брифинга сообщил главврач горбольницы № 1 им. Семашко Дмитрий Сизякин на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Это медучреждение оборудовано всем необходимым и является роддомом третьего уровня.

- В ЦГБ оказывается помощь диализным пациентам. У нас в короткие сроки были развернуты аппараты для хронического диализа. При необходимости мы проводим его для всех жителей области, - отметил он.

Стоит отметить, что людей с подтвержденным коронавирусом, нуждающихся госпитализации, по четным датам отправляют в ЦГБ, а по нечетным – в 20-ю больницу Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU