Замминистра здравоохранения Ростовской области на время следствия лишили полномочий

26 Май 2020 2020-05-26T17:52:06+03:00

После вынесения приговора станет известна его судьба

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Во вторник, 26 мая, в Ленинском районном суде рассмотрели ходатайство следователя об отстранении заместителя министра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского от работы.

Руководитель вернется к выполнению своих обязанностей после того, как будет вынесено решение по данному делу. Его подозревают в нарушениях антиконкурентного соглашения при проведении государственной закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов.

По версии следствия, Станислав Беседовский умышленно нарушил закон в своих интересах.

ИСТОЧНИК KP.RU