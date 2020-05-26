Замминистра здравоохранения Ростовской области на время следствия лишили полномочий
После вынесения приговора станет известна его судьба
Заседание состоялось в Ленинском районном суде. Фото: Архив КП
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Во вторник, 26 мая, в Ленинском районном суде рассмотрели ходатайство следователя об отстранении заместителя министра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского от работы.
Руководитель вернется к выполнению своих обязанностей после того, как будет вынесено решение по данному делу. Его подозревают в нарушениях антиконкурентного соглашения при проведении государственной закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов.
По версии следствия, Станислав Беседовский умышленно нарушил закон в своих интересах.
ИСТОЧНИК KP.RU