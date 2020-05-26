Баста порадовал поклонников новой песней
Музыкант использовал стихи Иосифа Бродского [видео]
Рэпер Василий Вакуленко. Фото: Instagram Василий Вакуленко
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Самый известный рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко - Баста выпустил новую песню. Музыкант использовал стихи нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
Песня «Каждый перед Богом наг» приурочена ко дню рождения писателя, которое отмечают 24 мая. В 2020 году Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет, но в 1996 году он скончался.
Новую музыкальную композицию рэпер переставил во время музыкального онлайн-марафона «Не выходи из комнаты». Произведение пришлось по вкусу многочисленным подписчикам Басты.
Баста - Каждыи перед Богом наг (на стихи Иосифа Бродского)
ИСТОЧНИК KP.RU